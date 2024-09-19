Ternyata Gaji Jay Idzes di Venezia Lebih Rendah Dibandingkan Pemain Bintang Liga 1 Indonesia

JAKARTA - Ternyata gaji Jay Idzes di Venezia lebih rendah dibandingkan pemain bintang Liga 1 Indonesia. Jay Idzes memperkuat tim Liga Italia Serie A, Venezia, ternyata gajinya tidak setinggi beberapa pemain di Liga 1 2024.

Meskipun dia tampil impresif di lini belakang baik bagi Venezia maupun Timnas Indonesia, gajinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemain bintang dari liga domestik. Berdasarkan laporan, gaji Jay Idzes di Venezia mencapai 3.666 euro per minggu atau sekitar Rp64,5 juta.

Dalam setahun, total pendapatan Jay Idzes di Venezia mencapai 190.422 euro atau sekitar Rp3,35 miliar. Ternyata gaji Jay Idzes di Venezia lebih rendah dibandingkan dengan pemain bintang Liga 1 Indonesia seperti Rizky Ridho.

Nilai pasar Rizky Ridho pada Januari 2024 mencapai Rp6,95 miliar dan diperkirakan ia menerima gaji tahunan sebesar Rp5,65 miliar. Fakta ini menegaskan perbedaan besar dalam gaji antara pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri dengan yang bermain di kompetisi domestik.

Jay Idzes merupakan pemain yang diandalkan di lini belakang Venezia. Meskipun gajinya relatif lebih rendah, performanya di lapangan tetap luar biasa. Selain itu, dengan ketangguhan dan konsistensinya, ia berhasil menarik perhatian dari beberapa klub besar Serie A. Torino, yang dikenal sebagai salah satu klub yang memiliki sejarah panjang di liga, menunjukkan minat serius untuk merekrut Jay Idzes pada bursa transfer musim panas ini.

Jika transfer Jay Idzes ke Torino benar-benar terjadi, maka besar kemungkinan ia akan mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan. Sebagai pemain baru yang bergabung dengan klub Serie A, Torino diperkirakan akan menawarkan kontrak jangka panjang yang tentunya lebih menguntungkan dari segi finansial.

Ternyata gaji Jay Idzes di Venezia lebih rendah dibandingkan pemain bintang Liga 1 Indonesia, namun peluangnya untuk memperbaiki kondisi finansial melalui transfer ini sangat terbuka lebar.Kepindahan Jay Idzes ke Torino tidak hanya akan membawa peningkatan dari segi gaji, tetapi juga dari segi karier.