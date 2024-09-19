Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Gaji Jay Idzes di Venezia Lebih Rendah Dibandingkan Pemain Bintang Liga 1 Indonesia

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:04 WIB
Ternyata Gaji Jay Idzes di Venezia Lebih Rendah Dibandingkan Pemain Bintang Liga 1 Indonesia
Ternyata Gaji Jay Idzes di Venezia Lebih Rendah Dibandingkan Pemain Bintang Liga 1 Indonesia. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata gaji Jay Idzes di Venezia lebih rendah dibandingkan pemain bintang Liga 1 Indonesia. Jay Idzes memperkuat tim Liga Italia Serie A, Venezia, ternyata gajinya tidak setinggi beberapa pemain di Liga 1 2024.

Meskipun dia tampil impresif di lini belakang baik bagi Venezia maupun Timnas Indonesia, gajinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemain bintang dari liga domestik. Berdasarkan laporan, gaji Jay Idzes di Venezia mencapai 3.666 euro per minggu atau sekitar Rp64,5 juta.

Dalam setahun, total pendapatan Jay Idzes di Venezia mencapai 190.422 euro atau sekitar Rp3,35 miliar. Ternyata gaji Jay Idzes di Venezia lebih rendah dibandingkan dengan pemain bintang Liga 1 Indonesia seperti Rizky Ridho.

Nilai pasar Rizky Ridho pada Januari 2024 mencapai Rp6,95 miliar dan diperkirakan ia menerima gaji tahunan sebesar Rp5,65 miliar. Fakta ini menegaskan perbedaan besar dalam gaji antara pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri dengan yang bermain di kompetisi domestik.

Jay Idzes merupakan pemain yang diandalkan di lini belakang Venezia. Meskipun gajinya relatif lebih rendah, performanya di lapangan tetap luar biasa. Selain itu, dengan ketangguhan dan konsistensinya, ia berhasil menarik perhatian dari beberapa klub besar Serie A. Torino, yang dikenal sebagai salah satu klub yang memiliki sejarah panjang di liga, menunjukkan minat serius untuk merekrut Jay Idzes pada bursa transfer musim panas ini.

Jika transfer Jay Idzes ke Torino benar-benar terjadi, maka besar kemungkinan ia akan mendapatkan peningkatan gaji yang signifikan. Sebagai pemain baru yang bergabung dengan klub Serie A, Torino diperkirakan akan menawarkan kontrak jangka panjang yang tentunya lebih menguntungkan dari segi finansial.

Ternyata gaji Jay Idzes di Venezia lebih rendah dibandingkan pemain bintang Liga 1 Indonesia, namun peluangnya untuk memperbaiki kondisi finansial melalui transfer ini sangat terbuka lebar.Kepindahan Jay Idzes ke Torino tidak hanya akan membawa peningkatan dari segi gaji, tetapi juga dari segi karier.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139//jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/47/3192117//ceo_sassuolo_tak_berniat_menjual_jay_idzes_di_bursa_transfer_musim_dingin_2026-02NH_large.jpg
CEO Sassuolo Tak Punya Niat Jual Jay Idzes di Bursa Transfer Musim Dingin 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/47/3192056//jay_idzes_bersama_tarik_muharemovic-6SMr_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Tarik Muharemovic Dukung Jay Idzes Jadi Kapten Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973//jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191903//jay_idzes-jLXi_large.jpg
Jay Idzes: Level Sepakbola Indonesia Terus Meningkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191905//timnas_indonesia-NQ91_large.jpg
Resmi! Ini Daftar 5 Nominasi Pemain Terbaik PSSI Awards 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement