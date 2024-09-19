Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Langka, Warga Jombang Kesulitan Cari Gas Elpiji 3 Kg

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:43 WIB
Langka, Warga Jombang Kesulitan Cari Gas Elpiji 3 Kg
Langka, Warga Kesulitan Cari LPG 3 Kg (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Warga di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur sulit mendapatkan gas elpiji ukuran tiga kilogram (kg) sejak tiga minggu terakhir.

Selain langka, di tingkat pengecer, harga gas elpiji bersubsidi yang biasanya hanya Rp18 ribu kini naik menjadi Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per tabung.

Salah satu agen gas mengaku penyebab kelangkaan karena adanya pengurangan jatah kiriman yang biasanya dikirim setiap hari kini hanya dikirim 3 kali dalam seminggu.

Baik warga maupun pedagang gas berharap pemerintah segera menormalkan lagi pasokan gas elpiji bersubsidi agar perekonomian mereka kembali normal.

 

(Dani Jumadil Akhir)

