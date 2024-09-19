Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Pembuatan Susu Ikan, Begini Caranya

Reza Helmi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:37 WIB
Intip Pembuatan Susu Ikan, Begini Caranya
Intip Pembuatan Susu Ikan
INDRAMAYU - Mendadak viral, susu ikan yang disebut sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran masih jadi perbincangan. Ternyata butuh proses panjang untuk bisa mendapatkan produk yang satu ini.

Perjalanan ikan menjadi susu ikan panjang prosesnya. Dimulai dari ikan segar yang dibawa nelayan yaitu ikan selar dan ikan petek yang terdapat banyak di Indramayu. Ikan akan diperiksa samplenya untuk memastikan kualitasnya.

Lalu ikan yang terstandar akan digiling. Setelah itu, ikan masuk proses hidrolisat yang mengubah daging ikan menjadi cairan protein dan terpisah dengan tulangnya. Cairan akan disemprot dengan suhu tinggi hingga menjadi bubuk.

Susu Ikan 

Bubuk inilah yang disebut hidrolisat protein ikan atau HPI. Tak hanya menjadi susu ikan, bubuk HPI juga bisa digunakan untuk berbagai makanan termasuk kue sebagai penambah protein.

Untuk menjadi susu ikan, bubuk hpi dicampur dengan krimmer, gula hingga perasa dengan mesin mixer. Kemudian susu ikan siap diedarkan.

 

(Dani Jumadil Akhir)

