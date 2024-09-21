Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Gaji Graham Arnold dengan Roberto Mancini, 2 Pelatih Top yang Jadi Korban Keganasan Shin Tae-yong

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |08:51 WIB
Adu Gaji Graham Arnold dengan Roberto Mancini, 2 Pelatih Top yang Jadi Korban Keganasan Shin Tae-yong
Adu gaji Graham Arnold dengan Roberto Manicini yang jadi korban keganasan Shin Tae Yong(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji Graham Arnold dengan Roberto Mancini, 2 pelatih top yang jadi korban keganasan Shin Tae-yong. Sebab, keduanya tidak bisa mengalahkan Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.

Padahal keduanya mendapatkan bayaran besar sebagai pelatih Timnas Australia dan Timnas Arab Saudi. Lantas siapa paling besar untuk gaji dari Graham dan Roberto?

Berikut adu gaji Graham Arnold dengan Roberto Mancini, 2 pelatih top yang jadi korban keganasan Shin Tae-yong:

-Graham Arnold

Dia memperoleh gaji tahunan sebesar USD1,9 juta atau sekitar Rp30 miliar. Sepanjang karier kepelatihannya, Arnold sering memilih gaya permainan yang lebih menyerang yang sangat bergantung pada pemain sayap.

Sebagai mantan penyerang, mencetak gol selalu menjadi prioritas dan ia telah mengawasi beberapa kemenangan besar sebagai pelatih saat Australia mengalahkan Chinese Taipei 7-1 di kualifikasi Piala Dunia dua tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192492//purbaya-L1nS_large.jpg
Purbaya Tambah Rp7,66 Triliun untuk THR dan Gaji ke-13 Guru ASN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192350//john_herdman_digaji_671_juta_oleh_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-06rX_large.jpg
Adu Gaji John Herdman, Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sebagai Pelatih Timnas Indonesia: Mana Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190775//pekerja-O52H_large.jpg
PP Pengupahan Baru Terbit: Ini Aturan Lengkap soal Upah Minimum, Pekerja Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190589//john_herdman_memiliki_banyak_kesamaan_dengan_shin_tae_yong_fifacom-Cx61_large.jpg
5 Kesamaan John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532//indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463//shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement