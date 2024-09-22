Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Segera Manfaatkan Penghapusan Sanksi PBJT dan PBB-KB Sebelum 31 Oktober 2024

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |08:00 WIB
Segera Manfaatkan Penghapusan Sanksi PBJT dan PBB-KB Sebelum 31 Oktober 2024
Ilustrasi batas waktu penghapusan sanksi PBJT dan PBBKB. (Foto: dok rawpixel)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menghadirkan relaksasi pajak untuk warga Jakarta berupa penghapusan sanksi administrasi untuk jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). 

Keputusan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 576 Tahun 2024 pada 14 Agustus 2024 lalu.

Hal ini sejalan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)  ini dibuat dalam rangka memperingati HUT RI ke-79.

Apa itu Sanksi Administrasi?

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah serta diatur  dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/11/3089665/pbjt_makanan_minuman-2iwN_large.jpg
Mengulik PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Kesenian/Hiburan Insidental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/11/3086604/pbjt_makanan_minuman-B29I_large.jpg
Yuk, Kenali PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Kesenian/Hiburan Insidental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/11/3083109/pbjt_makanan_dan_minuman_serta_pbjt_kesenian_dan_hiburan_insidental-Z6lm_large.jpg
PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Kesenian/Hiburan Insidental Kena Pajak? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/11/3065969/pbjt_makanan_dan_minuman-HW8o_large.jpg
Simak Yuk Cara Mudah Menghitung PBJT Makanan dan Minuman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/11/3063695/pbjt_makanan_dan_minuman-8ZHp_large.jpg
Punya Bisnis Kuliner? Yuk Pahami Cara Menghitung PBJT Makanan dan Minuman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/11/3059443/ilustrasi_pbjt-1e57_large.jpg
Bagaimana Menghitung PBJT Makanan dan Minuman? Begini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement