HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Pembatasan Beli Pertalite Batal Berlaku 1 Oktober 2024

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |05:14 WIB
Ternyata Ini Alasan Pembatasan Beli Pertalite Batal Berlaku 1 Oktober 2024
Jenis BBM Subsidi Dibatasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi tidak jadi diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta.

Saat ini pihaknya masih membahas aturan ini secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

"Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan. Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin," pungkasnya.

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
