Wacana Pembatasan BBM Subsidi, Pemerintah Masih Kaji Formulasi yang Tepat Berkeadilan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana pembatasan bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite dan solar pada 1 Oktober belum akan terealisasi.

Bahlil menyebutkan pihaknya saat ini masih menggodok formulasi yang tepat dan berkeadilan. Hal ini diharapkan agar subsidi yang diterapkan tepat sasaran khususnya bagi petani dan nelayan.

Sebelumnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi digaungkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dan diterapkan pada 1 Oktober mendatang.

Di mana saat itu Bahlil memastikan pihaknya tengah menyusun aturan, khususnya peraturan menteri terkait pembatasan BBM subsidi tersebut.

(Taufik Fajar)