HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Ketergantungan BBM, Anak Usaha PTPN I Produksi Bioetanol 99,9%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |14:30 WIB
Kurangi Ketergantungan BBM, Anak Usaha PTPN I Produksi Bioetanol 99,9%
Kurangi Ketergantungan BBM, Anak Usaha PTPN I Produksi Bioetanol 99,9%
A
A
A

JAKARTA - PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak usaha PTPN I memproduksi bioetanol berbahan baku molases (tetes tebu) dengan spesifikasi fuel grade ethanol (FGE) sempurna alias 99,9 persen. Spesifikasi ini menjadikan FGE yang diproduksi Enero melampaui FGE standar nasional yang ditoleransi pada kadar 99,2 persen.

“Kami siap menyambut era transisi energi nasional sebagaimana dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Saat ini, produk bioethanol kami sudah sempurna sebagai bahan baku campuran BBM dengan kadar 99,9 persen sebagai fuel grade etanol. Kalau Ditjen EBTKE (Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM) menetapkan kadar etanol FGE 99,2 persen, produk kami tujuh persen lebih tinggi,” kata Direktur Enero Puji Setiyawan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Puji mengatakan, keberhasilan ini beraka pada implementasi digitalisasi melalui sistem Distributed Control System (DCS) yang memastikan setiap tetes etanol diproduksi dengan presisi tinggi dan kualitas yang stabil. 

Sistem ini merupakan teknik yang mengintegrasikan seluruh elemen dalam proses produksi dengan presisi tinggi dari bahan baku sampai produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, kata Puji, setiap komparteman dalam sistem memiliki peran yang sangat krusial untuk menghasilkan produk paripurna.

“Dalam memproduksi FGE, ada beberapa kompartemen dan tahapan yang harus dilalui. Dan untuk menghasilkan FGE dengan kadar semupurna, yakni 99,9 persen, semua kompartemen, tahapan, SOP, dan aspek-aspek elemen pendukung harus sangat presisi. Ada sedikit saja deviasi di satu kompatemen, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Di Enero, semua prasyarat itu kami pastikan terpenuhi,” kata Puji.

Fokus kepada hasil produksi terbaik tidak mengabaikan aspek kelestarian dan keberlanjutan. Puji Setiyawan menyebut PT Enero secara konsisten menerapkan prinsip ekonomi sirkular dengan mengolah limbah cair (spent waste) menjadi sumber energi baru. Implementasi teknologi ramah lingkungan, Enero mendefinisikan ulang standar kualitas energi hijau di tanah air melalui integrasi industri yang harmonis dan berkelanjutan.

 

1 2
