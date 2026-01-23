Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Ubah Skema Kuota Impor BBM Swasta Jadi Periodik, Tak Lagi Setahun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |14:58 WIB
ESDM Ubah Skema Kuota Impor BBM Swasta Jadi Periodik, Tak Lagi Setahun
BBM Shell (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan skema pemberian kuota impor BBM 2026 dengan tidak sekaligus memberikan satu tahun penuh.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan, bahan usaha nantinya harus mengajukan ulang permintaan impor BBM ketika stok sudah habis. Skema ini persisi dengan yang diterapkan pada tahun 2025.

"Kebijakannya sama atau mirip dengan 2025. Kita tidak berikan sekaligus. Jadi kita evaluasi juga kan. Jadi tidak diberikan langsung 1 tahun gitu, ada periodesasi nya," kata Laode saat di temui di kompleks DPR RI dikutip, Jumat (23/1/2026).

Ia mengaku telah memberikan kuota impor BBM kepada operator SPBU swasta untuk tahun 2026. Adapun besarannya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 100 plus 10 persen dari konsumsi tahun 2025.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemberian kuota impor secara periodik ini sekaligus mendorong SPBU swasta, agar kedepan tidak bergantung dengan impot. Akan tetapi bisa melakukan pembelian BBM melalui PT Pertamina.

Bahlil mengatakan pemberian kuota impor itu menimbang kapasitas PT Pertamina (Persero) yang masih belum menutupi kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri. Terutama untuk klasifikasi BBM beroktan tinggi seperti RON92, RON 95, atau RON98, yang biasa digunakan SPBU swasta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196868/pabrik-7R6l_large.jpg
Kurangi Ketergantungan BBM, Anak Usaha PTPN I Produksi Bioetanol 99,9%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194472/impor_bbm_di_2026-xfXY_large.jpeg
4 Fakta Indonesia Stop Impor Solar  di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193922/bbm_pertamina-UpA5_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Catat Pertamax Tembus 21 Ribu per Hari di Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193725/impor_bbm_spbu_swasta-bYVx_large.jpeg
ESDM Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026, Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193722/konsumsi_bbm-p7kW_large.jpg
Konsumsi BBM Naik 0,9 Persen pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement