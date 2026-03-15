Jangan Panic Buying! Stok BBM dan Elpiji Aman Selama Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |20:35 WIB
Jangan Panic Buying! Stok BBM dan Elpiji Aman Selama Lebaran 2026
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan peninjauan untuk memastikan kesiapan dan keandalan pasokan energi di Sulawesi Selatan menjelang Idulfitri 1447 H.

Peninjauan dilakukan di sejumlah infrastruktur energi strategis, yakni Aviation Fuel Terminal (AFT) Hasanuddin, Integrated Terminal Makassar, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Patra Trading, serta SPBU 74.901.15 Sam Ratulangi.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah memastikan bahwa seluruh infrastruktur distribusi BBM, LPG, dan avtur di Sulawesi Selatan siap melayani kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menjaga keandalan pasokan energi di wilayah Indonesia Timur.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi, Muhammad Mahmud Azhar Lubis, menyampaikan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan energi turut memastikan kesiapan pasokan energi bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

“Kami dari tim Satgas Ramadan Idulfitri dari ESDM datang ke Kota Makassar ini untuk melihat ketersediaan BBM, juga nanti listrik dan elpiji, guna meyakinkan bahwa seluruh infrastruktur dan pasokan aman untuk menghadapi Idulfitri di mana arus mudik dan kunjungan wisata pastinya sangat tinggi,” ujarnya, Minggu (15/3/2026).

Stafsus Menteri ESDM menambahkan bahwa hasil pengecekan di lapangan menunjukkan pasokan energi dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Tadi sudah kita cek ketersediaan LPG dan BBM, cukup. Jadi kami harapkan konsumen pun merasa aman dan tidak perlu menyimpan stok banyak-banyak (panic buying),” jelas Mahmud.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri 2026 untuk memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami telah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri, dan tentu kita memastikan bahwa layanan kita selama Ramadan dan Idulfitri ini akan tercukupi. Kita ingin memastikan teman-teman yang sedang berlibur bisa terlayani dengan baik,” ujar Alimuddin.

 

