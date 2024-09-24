Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Pamitan ke Rakyat, Erick Thohir ke Bahlil: Sedih Enggak?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |10:59 WIB
Jokowi Pamitan ke Rakyat, Erick Thohir ke Bahlil: Sedih Enggak?
Presiden Jokowi Pamitan di Pasar Mawar Pontianak. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sedih saat Presiden Jokowi berpamitan dengan masyarakat. Bahkan perasaan sedih ini ditanyakan Erick ke Menteri ESDM Bahlil Lahadia di Pasar Mawar Pontianak.

"Sedih. Sedih.. sedih nggak?," tanya Erick ke Bahlil.

"Sedih," kata Bahlil.

"Pamitan beliau," kata Erick lagi.

"Pamit ke rakyat," kata Bahlil.

Erick mengatakan bahwa 26 hari lagi kepemimpinan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Dirinya merasa sedih, namun juga bangga karena bisa menjadi saksi selama lima tahun bekerja sebagai pembantu presiden yang bekerja dengan hati dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Hari ini di Pasar Mawar, Pontianak, beliau sekali lagi berpamitan kepada masyarakat. Sebagai presiden yang lahir dari rakyat beliau akan kembali menyatu dengan rakyat. Terima kasih Bapak Presiden, atas segala kesempatannya bisa ikut membantu di pemerintahan ini," kata Erick.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan salam perpisahannya kepada warga dan pedagang di Pasar Mawar, Pontianak, Kalimantan Barat pada hari ini.

Di tengah-tengah kunjungannya di pasar itu, Presiden Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon. Presiden mengucapkan salam dan berpamitan kepada warga serta pedagang pasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement