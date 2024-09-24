Jokowi Pamitan ke Rakyat, Erick Thohir ke Bahlil: Sedih Enggak?

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sedih saat Presiden Jokowi berpamitan dengan masyarakat. Bahkan perasaan sedih ini ditanyakan Erick ke Menteri ESDM Bahlil Lahadia di Pasar Mawar Pontianak.

"Sedih. Sedih.. sedih nggak?," tanya Erick ke Bahlil.

"Sedih," kata Bahlil.

"Pamitan beliau," kata Erick lagi.

"Pamit ke rakyat," kata Bahlil.

Erick mengatakan bahwa 26 hari lagi kepemimpinan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Dirinya merasa sedih, namun juga bangga karena bisa menjadi saksi selama lima tahun bekerja sebagai pembantu presiden yang bekerja dengan hati dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Hari ini di Pasar Mawar, Pontianak, beliau sekali lagi berpamitan kepada masyarakat. Sebagai presiden yang lahir dari rakyat beliau akan kembali menyatu dengan rakyat. Terima kasih Bapak Presiden, atas segala kesempatannya bisa ikut membantu di pemerintahan ini," kata Erick.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan salam perpisahannya kepada warga dan pedagang di Pasar Mawar, Pontianak, Kalimantan Barat pada hari ini.

Di tengah-tengah kunjungannya di pasar itu, Presiden Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon. Presiden mengucapkan salam dan berpamitan kepada warga serta pedagang pasar.