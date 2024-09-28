10 Tahun Pembangunan Jokowi, dari Infrastruktur hingga Energi

JAKARTA – Hasil pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun, khususnya infrastruktur jalan tol. Di mana jalan tol selama 10 tahun tentu berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia hingga penurunan biaya logistik karena mampu memperlancar distribusi barang.

Selama 10 tahun masa kepemimpinan, Presiden Jokowi juga menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Menjadi negara menengah-atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia, adalah ganjaran yang diterima.

Terkait hal itu, Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Serian Wijatno menyebut dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan intensif.

“Jokowi ingin melakukan percepatan mobilisasi masyarakat dan distribusi barang dan jasa,” ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Kemudian di bidang energi, dikatakan Serian bahwa Jokowi telah menorehkan sejarah yang luar biasa. Contohnya adalah Freeport yang dibuat lebih menguntungkan negara dan kemudian Petral yang dibubarkan di era kepemimpinannya.