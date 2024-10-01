IHSG Ditutup Menguat 1,52% ke Level 7.642

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,52% ke level 7.642 pada hari ini Selasa (1/10/2024).

Sepanjang perdagangan IHSG konsisten di zona hijau dengan rentang area di 7.642,13 - 7.547,11. Sebanyak 330 saham menguat, 268 turun, dan 341 lainnya stagnan.

Nilai transaksi menembus Rp41,48 triliun, dari net-volume 25,29 miliar. Besarnya nilai transaksi disebabkan oleh transaksi jumbo saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) senilai Rp30,3 triliun.

Diketahui sebanyak 31,9 juta lot saham MMN ditransaksikan senilai Rp9.497 per saham. Ini dimungkinkan merupakan crossing saham atau transaksi dengan volume sama yang difasilitasi oleh broker yang sama.

Sejumlah indeks pendukung juga tumbuh, seperti LQ45 naik 1,54 persen ke 953,36, JII naik 1,31 persen menjadi 533,20, IDX30 menguat 1,61 persen enjadi 490,12, dan MNC36 melesat 1,67 persen ke 372,58.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau didukung oleh sektor energi, bahan baku, dan properti. Sedangkan yang turun hanya sektor kesehatan.