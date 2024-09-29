JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham terbaik dan 10 saham paling menurun di pekan ini. Saham PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) dan PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) menguat lebih dari 70%.
Sedangkan saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) dan PT Green Power Group Tbk (LABA) anjlok hingga 20%.
Mengutip data BEI, Minggu (29/9/2024), berikut deretan 10 saham top gainers dan tol losers pada periode 23 - 27 September 2024:
1. PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) melesat 78,28 persen ke Rp4.350 dari Rp2.440.
2. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) melejit 76,85 persen ke Rp5.500 dari Rp3.110.
3. PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) menguat 40,61 persen ke Rp232 dari Rp165.
4. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) menanjak 33,64 persen ke Rp143 dari Rp107.
5. PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) melambung 30,18 persen ke Rp220 dari Rp169
6. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) melonjak 27,27 persen ke Rp700 dari Rp550.
7. PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) tumbuh 25,42 persen ke Rp148 dari Rp118.
8. PT Tira Austenite Tbk (TIRA) naik 25,00 persen ke Rp515 dari Rp412.
9. PT Voksel Electric Tbk (VOKS) meningkat 22,02 persen ke Rp266 dari Rp218
10. PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) menjulang 21,43 persen ke Rp68 dari Rp56.
Berikut adalah 10 saham top losers pekan ini:
1. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) anjlok 23,20 persen ke Rp149 dari Rp194.
2. PT Green Power Group Tbk (LABA) jatuh 20,00 persen ke Rp496 dari Rp620.
3. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) terkapar 18,70 persen ke Rp7.175 dari Rp8.825.
4. PT Chitose Internasional Tbk (CINT) merosot 16,96 persen ke Rp186 dari Rp224.