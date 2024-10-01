Ada BLT Rp3 Juta! Berikut Daftar Bansos Cair di Oktober 2024

JAKARTA – Bantuan sosial (Bansos) berupa pangan sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih akan dicairkan sampai Oktober 2024. Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh penerima sebelum mencairkan BLT.

BLT yang diberikan oleh pemerintah masih dalam proses pencairan hingga Oktober 2024. Jenis bantuan yang masih dicairkan terdiri dari beberapa kategori, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Beras, hingga BLT Dana Desa.

Berikut adalah cara cek penerima BLT yang telah dirangkum Okezone, Selasa (1/10/2024):

• Para penerima bantuan sosial (bansos) dapat mengecek dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat.

• Penerima juga bisa cek melalui website resmi kementrian sosial.

• Pemerintah juga menyediakan aplikasi cek bansos kepada penerima BLT.

• Masyarakat harus memastikan data kependudukan selalu ter update agar dapat tercatat sebagai penerima bansos.

• Perhatikan informasi terbaru terkait bansos melalui media sosial, media massa, maupun website pemerintah.