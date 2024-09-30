Daftar Bansos Cair Oktober 2024, Ada BLT Rp3 Juta! Cek Penerima di Sini

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) berupa pangan sampai Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih dicairkan sampai Oktober 2024. Bahkan masih ada bansos yang diberikan hingga akhir tahun ini.

Bansos yang masih cair di Oktober 2024, di antaranya bantuan tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan beras.

Para penerima manfaat atau bantuan dapat mengecek apakah termasuk sebagai penerima bansos atau tidak. Bisa dengan mengecek dengan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat. Cek juga bisa melalui aplikasi cek bansos dan website resmi Kementerian Sosial.

Masyarakat juga harus memastikan data kependudukan selalu terupdate agar dapat tercatat sebagai penerima bansos jika memenuhi syarat.

Selain itu, tetap perhatikan informasi terbaru mengenai bansos melalui media sosial, website pemerintah, atau media massa.

Berikut daftar bansos di Oktober 2024:

1. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial yang disalurkan berdasarkan kategori masing-masing penerima. Bansos PKH disiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, gizi, pangan dan perlindungan lainnya.

Berikut ini bansos PKH yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kategorinya, yaitu:

Anak usia 0-6 tahun : Mendapatkan bantuan sebesar Rp750 ribu per tahap atau Rp3 juta per tahun.

Pendidikan SD/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp225 ribu per tahap atau Rp900 ribu per tahun.

Pendidikan SMP/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp375 ribu per tahap atau Rp1,5 juta per tahun.

Pendidikan SMA/Sederajat : Mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu per tahap atau Rp2 juta per tahun.

Ibu hamil/melahirkan : Mendapatkan bantuan sebesar Rp750 ribu per tahap atau Rp3 juta per tahun.

Penyandang disabilitas berat Mendapatkan bantuan sebesar Rp600 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

Lansia Mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ini dilakukan secara non tunai kepada masyarakat miskin. Setiap penerimanya akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu per bulan.

Kendati demikian, BPNT tidak boleh dicairkan secara tunai sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa melakukan pembelian bahan pangan secara online melalui E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong). Dengan diberikannya bantuan, pemerintah berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas gizi melalui makanan.

BPNT bulan Oktober 2024 akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara.