HOME FINANCE HOT ISSUE

Subsidi BBM Diubah Jadi BLT, RI Bisa Hemat Rp200 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |18:16 WIB
Subsidi BBM Diubah Jadi BLT, RI Bisa Hemat Rp200 Triliun
Negara hemat Rp200 triliun jika subsidi energi diubah menjadi BLT (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah menilai negara bisa menghemat anggaran hingga Rp200 triliun apabila skema subsidi diubah.

Awalnya Burhanudin mengungkapkan bahwa selama ini skema pemberian subsidi energi di Indonesia belum tepat sasaran kepada masyarakat ekonomi ke bawah. Sebab, subsidi yang diberikan hanya menyasar pada komoditas bukan pada target masyarakat.

Ia pun bercerita mengenai pengalamannya minggu lalu saat pergi ke Solo dan bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, dimana mereka membayar (listrik) bulanan sebesar Rp30 ribu dan hanya memiliki satu lampu saja.

"Orang-orang miskin, mereka tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau gitu, siapa yang sebetulnya menikmati?." terang Burhanuddin.

Oleh karena Burhanuddin menilai bahwa nilai subsidi sebesar Rp540 triliun pada 2023 lalu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor energi ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
