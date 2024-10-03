Advertisement
HOT ISSUE

Dirut Krakatau Steel Purwono Widodo Meninggal Dunia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |04:59 WIB
JAKARTA - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu (2/9/2024).

Kabar tersebut dibenarkan Corporate Secretary Krakatau Steel M Tantra Maulana saat dikonfirmasi.

Tantra mengatakan Purwono meninggal pada Rabu malam pukul 20.37 WIB di RS Medistra.

“Krakatau Steel melalui Holding Statement ini menyampaikan bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo pada 2 Oktober 2024 pukul 20.37 WIB di RS Medistra,” ujarnya.

