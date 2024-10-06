Spesifikasi Uang Rp10.000 Tahun 2005 yang Masih Berlaku sebagai Alat Pembayaran Sah di RI

Uang Rp10.000 Tahun 2005 Masih Berlaku. (Foto: okezone.com/Bank Indonesia)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menengaskan bahwa uang Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

Berikut spesifikasi uang Rp10.000 Tahun 2005 yang sempat dikabarkan tidak berlaku:

Nama Uang Kertas: Uang Kertas Bank Indonesia

Mata Uang​: Rupiah​

​Seri / Emisi:​ Pahlawan Nasional / Tahun 2005

​Pecahan: Rp10.000

Tanggal Penerbitan​: ​20 Oktober 2005​

​Tanggal Penarikan Kembali​: -

​Penanda Tangan: Burhanuddin Abdullah, Bun Bunan E.J. Hutapea

Tanda Air: ​Sultan Mahmud Badaruddin II

​Bahan: Serat Kapas

​Ukuran: 145 x 65 mm

Warna Dominan​ ​

​- Depan: Ungu

​- Belakang:​ Ungu

Desain Utama​ ​

​- Depan: Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II

​- Belakang:​ Rumah Limas Palembang​