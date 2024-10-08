Suami Istri PNS Kemenkeu Masih Belum Bisa Beli Rumah, Kenapa?

JAKARTA – Cerita PNS Kemenkeu yang memilih menghindari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meskipun tergolong mampu untuk mengajukan. Akun Instagram @venggiovisa membagikan pengalamannya dalam menyusun keuangan untuk membeli rumah.

Meskipun dia dan istrinya merupakan seorang PNS di Kementerian Keuangan, namun mereka memutuskan untuk menjadi debt free family.

“Kok suami istri sama-sama kerja PNS di Kemenkeu gak mampu beli rumah?” ucap Venggi di videonya Selasa (8/10/2024).

Pertanyaan tersebut sering kali disampaikan kepada Venggi dan istri baik dari saudara, teman-teman, ataupun orang-orang terdekat lainnya.

Walaupun prinsip yang diterapkan oleh Venggi dan istri mungkin belum tentu cocok dengan pola pikir pasangan lainnya. Namun, prinsip ini dapat menjadi masukan supaya masyarakat dapat mempertimbangkan lagi jika ingin mengambil KPR.

Mereka melakukan penyamaan visi terkait finansial ini semenjak mereka belum melakukan pernikahan. Tidak hanya terkait rumah saja, namun penyamaan visi ini terkait juga dengan semua aspek finansial yang akan dihadapi.