HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Penghasilan Baim Wong dan Paula Verhoeven dari Youtube

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |08:04 WIB
Ternyata Segini Penghasilan Baim Wong dan Paula Verhoeven dari Youtube
Ternyata segini penghasilan Baim Wong dan Paula Verhoeven dari Youtube (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini penghasilan Baim Wong dan Paula Verhoeven dari Youtube menarik diulas. Keduanya tengah menjadi perbincangan dikarenakan kasus perceraiannya.

Padahal, Baim dan Paula dikenal sebagai artis yang sering membuat konten bersama dalam youtubenya. Untuk itu beberapa penasaran mengenai penghasilan Baim dan Paula dari Youtube.

Ternyata segini penghasilan Baim Wong dan Paula Verhoeven dari Youtube cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp136.339.440 (Rp116 juta) per bulan. Social Blade juga menghitung gaji Baim dan Paula dari YouTube setiap tahun. Pendapatan minimum mereka adalah Rp101.862.800 (Rp101 juta) per tahun.

Sementara itu, Baim Wong resmi mendaftarkan talak cerai atas Paula Verhoeven di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, pada 8 Oktober 2024. Permohonan talak cerai itu telah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Jaksel.

Dalam SIPP tersebut, terlihat nama pemohon Muhammad Ibrahim bin Johnny Djaelani dan termohon Paula Verhoeven binti Eddy Verhoeven. Permohonan talak cerai sang aktor teregister dengan nomor perkara 3477/Pdt.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024.

Halaman:
1 2
