Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp350 Ribu Hari Ini

Cara klaim saldo DANA Rp350 ribu gratis hari ini(Foto: Instagram)

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp350 ribu hari ini bisa Anda coba untuk menambah penghasilan. Sebab, pencairan ini ternyata snagat mudah dan bisa membantu keuangan Anda.

Untuk itu informasi cara klaim saldo DANA gratis Rp350 ribu hari ini banyak diakses. Telebih bagi-bagi saldo ini merupakan bagian dari program loyalitas DANA yang dirancang untuk menunjukkan apresiasi kepada pengguna DANA.

Untuk mendapatkan saldo gratis, pengguna cukup mengikuti beberapa langkah sederhana melalui aplikasi DANA. Tentunya mendapatkan saldo gratis bisa membantu keuangan.

Berikut cara klaim saldo DANA gratis Rp350 ribu hari ini:

Buka atau Download Aplikasi DANA

Saldo Rp300 ribu hanya bisa didapat oleh pengguna yang sudah mempunyai aplikasi DANA. Jadi, pastikan sudah download aplikasi DANA versi terbaru.

Klik Banner Promo

Di halaman utama, klik banner promo “Saldo Gratis Rp300 ribu”.