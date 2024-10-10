Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp100.000 Lewat Aplikasi Penghasil Uang Snack Video

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:00 WIB
JAKARTA – Cara klaim saldo DANA gratis Rp100.000 lewat aplikasi penghasil uang Snack Video. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk bisa klaim saldo DANA ini.

Saat ini banyak aplikasi penghasil uang yang memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk mendapatkan dana tambahan. Aplikasi penghasil uang biasanya memberikan tawaran beberapa tugas maupun misi yang harus dilakukan pengguna untuk menghasilkan uang.

Aplikasi Snack Video yang sejenis dengan aplikasi TikTok ini juga merupakan salah satu aplikasi penghasil uang yang popular. Aplikasi Snack Video memberikan uang kepada penggunanya setelah mereka menonton video maupun berpartisipasi dalam program referral.

Berikut cara klaim saldo DANA gratis Rp100.000 lewat aplikasi penghasil uang Snack Video:

1. Unduh dan daftar di aplikasi Snack Video

Pastikan pengguna telah mengunduh dan melakukan pembuatan akun dengan menggunakan email, nomor telepon, atau akun media sosial.

2. Kumpulkan poin dengan melakukan berbagai tugas di aplikasi Snack Video

Tonton video yang disediakan oleh platform Snack Video. Poin akan terkumpul sesuai dengan durasi pengguna menonton video. Poin akan didapat oleh pengguna setiap kali selesai menonton video.

· Kumpulkan poin dengan mengundang teman

Aplikasi Snack Video memberikan program referral kepada pengguna untuk mengundang teman. Poin tambahan ini akan didapat setelah pengguna berhasil mengundang teman hingga mereka mengunduh dan mendaftar di aplikasi Snack Video menggunakan kode referral yang anda punya.

· Kumpulkan poin dengan mengikuti misi harian

Selain 2 cara di atas, Snack Video juga memberikan misi harian yang dapat dikerjakan pengguna untuk menghasilkan poin tambahan. Misi harian ini dapat berupa tugas menonton beberapa video dalam sehari, menyukai video, dan mengomentari video.

· Kumpulkan poin dengan mengunggah konten video

Kesempatan ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang gemar membuat konten video. Semakin popular video yang diunggah, maka semakin banyak pula poin yang dapat dihasilkan oleh pengguna.

· Kumpulkan poin dengan mengikuti event atau challenge

Aplikasi Snack Video juga memberikan beberapa tantangan yang berhadiah uang tunai untuk para pengguna. Event atau challenge yang diberikan biasanya dapat berupa tantangan untuk membuat konten video sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

