5 Aplikasi Penghasil Uang yang Paling Banyak Dicari di 2024

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang yang paling banyak dicari di 2024. Aplikasi penghasil uang adalah platform yang memungkinkan pengguna memperoleh uang atau hadiah dengan melakukan berbagai aktivitas.

Aktivitas tersebut dapat berupa mengisi survei, menyelesaikan tugas kecil, menonton video atau iklan, hingga mengunduh dan mencoba aplikasi tertentu.

Apalagi dengan kemajuan teknologi yang pesat, mencari penghasilan tambahan melalui aplikasi kini semakin mudah. Di tahun ini, berbagai aplikasi penghasil uang bermunculan dengan cara-cara yang lebih praktis dan efisien. Biasanya, imbalan diberikan dalam bentuk uang tunai, poin yang bisa ditukar dengan uang atau voucher, atau hadiah lainnya.

Berikut merupakan 5 aplikasi penghasil uang yang paling banyak dicari di 2024, menurut Okezone, Rabu (9/10/2024).

1. Shopee Affiliate

Di tahun 2024, Shopee Affiliate menjadi salah satu aplikasi yang banyak diminati bagi mereka yang ingin mendapatkan uang dari aktivitas belanja online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar sebagai afiliasi dengan mempromosikan produk Shopee melalui media sosial atau blog mereka. Kemudian, kamu akan memperoleh komisi untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui tautan afiliasi.

Aplikasi ini sangat cocok untuk pengguna media sosial yang aktif dan memiliki banyak pengikut. Shopee Affiliate menawarkan peluang besar untuk meraih pendapatan dari aktivitas online seiring dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia.

2. TikTok

Selain sebagai situs hiburan, kini TikTok dapat dijadikan platform untuk menghasilkan uang bagi banyak penggunanya. Salah satu cara yang paling umum untuk mendapatkan uang di TikTok adalah dengan membeli konten atau mendapatkan endorsement.

Kreator atau influencer dengan jumlah pengikut yang besar sering menarik perhatian merek atau perusahaan untuk membuat video kreatif yang mempromosikan barang atau layanannya. Dengan membuat video tersebut, maka kreator akan memperoleh penghasilan yang lumayan, terutama jika interaksi konten mereka tinggi.

Kemungkinan kerjasama komersial akan mengingat jika jumlah followers dan engagement yang dimiliki tinggi. TikTok akan meningkatkan peluang untuk menghasilkan uang dengan memungkinkan pengguna melakukan live streaming dan memberikan hadiah virtual berupa stiker yang dapat ditukar dengan uang.

3. YouGov

YouGov adalah platform survei online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pendapat mereka tentang berbagai topik yang kemudian pengguna akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan uang tunai atau voucher.

Jika kamu ingin mendapatkan uang tambahan tanpa melakukan pekerjaan sulit, aplikasi ini adalah pilihan yang tepat. Hal itu karena sebagian besar survei YouGov singkat dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat menyelesaikan kapan saja mereka mau.