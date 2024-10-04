7 Aplikasi Penghasil Uang Paling Ampuh di Tahun 2024

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang paling ampuh di tahun 2024. Teknologi semakin lama semakin berkembang, banyak aplikasi penghasil uang yang bisa digunakan hanya dari rumah. Dari mengisi survei, bermain game, ataupun hanya dari membaca novel online.

Berikut merupakan 7 aplikasi penghasil uang paling ampuh di tahun 2024, menurut Okezone, Jumat (4/10/2024).

1. Cashzine

Cashzine merupakan aplikasi yang menawarkan keuntungan bagi penggunanya dalam membaca. Pengguna bisa mendapatkan poin dengan membaca artikel dan membagikannya kepada orang lain. Nantinya, poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang tunai melalui dompet digital.

2. TikTok

TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang. Nantinya, pengguna bisa mendapatkan uang dari endorse, sponsor, atau hadiah dari pengikut sang pengguna.