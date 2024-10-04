Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Paling Ampuh di Tahun 2024

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |22:11 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Paling Ampuh di Tahun 2024
Aplikasi Cepat Hasilkan Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang paling ampuh di tahun 2024. Teknologi semakin lama semakin berkembang, banyak aplikasi penghasil uang yang bisa digunakan hanya dari rumah. Dari mengisi survei, bermain game, ataupun hanya dari membaca novel online.

Berikut merupakan 7 aplikasi penghasil uang paling ampuh di tahun 2024, menurut Okezone, Jumat (4/10/2024).

1. Cashzine

Cashzine merupakan aplikasi yang menawarkan keuntungan bagi penggunanya dalam membaca. Pengguna bisa mendapatkan poin dengan membaca artikel dan membagikannya kepada orang lain. Nantinya, poin tersebut dapat ditukarkan dengan uang tunai melalui dompet digital.

2. TikTok

TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang. Nantinya, pengguna bisa mendapatkan uang dari endorse, sponsor, atau hadiah dari pengikut sang pengguna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/622/3129544/uang_rupiah-T70n_large.jpg
5 Mata Uang Terendah di ASEAN, Indonesia Masuk Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125475/penukaran_uang_di_atm-VW79_large.jpeg
Daftar ATM Pecahan Rp20.000 di Jakarta hingga Papua, Cek Lokasinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement