5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair

JAKARTA - 5 aplikasi olahraga penghasil uang terbukti langsung cair. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang tunai hanya dengan menyelesaikan berbagai aktivitas kebugaran seperti berjalan, berlari, atau bersepeda.

Dengan 5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair, kamu tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga bisa langsung mencairkan saldo yang didapatkan dari aktivitas fisik yang kamu lakukan. Beberapa aplikasi ini sudah terbukti membayar dan memberikan keuntungan nyata bagi penggunanya.

5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair yang dirangkum Okezone, Kamis (3/10/2024):

Berikut adalah lima aplikasi olahraga yang terbukti dapat menghasilkan uang dan langsung cair, membantu pengguna menjaga kesehatan sekaligus mendapatkan keuntungan finansial.

1. Sweatcoin

Aplikasi ini memberikan imbalan berupa "Sweatcoins" setiap kali pengguna berjalan atau berlari. Koin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah atau uang tunai melalui PayPal. Semakin banyak langkah yang diambil, semakin banyak Sweatcoin yang terkumpul.

Cara Mendapatkan Uang:

• Setiap 1.000 langkah mendapatkan sekitar 0,95 Sweatcoin.

• Sweatcoin dapat ditukar dengan berbagai produk atau uang tunai.