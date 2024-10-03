Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:56 WIB
5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - 5 aplikasi olahraga penghasil uang terbukti langsung cair. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan kesempatan untuk memperoleh uang tunai hanya dengan menyelesaikan berbagai aktivitas kebugaran seperti berjalan, berlari, atau bersepeda.

Dengan 5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair, kamu tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga bisa langsung mencairkan saldo yang didapatkan dari aktivitas fisik yang kamu lakukan. Beberapa aplikasi ini sudah terbukti membayar dan memberikan keuntungan nyata bagi penggunanya.

5 Aplikasi Olahraga Penghasil Uang Terbukti Langsung Cair yang dirangkum Okezone, Kamis (3/10/2024):

Berikut adalah lima aplikasi olahraga yang terbukti dapat menghasilkan uang dan langsung cair, membantu pengguna menjaga kesehatan sekaligus mendapatkan keuntungan finansial.

1. Sweatcoin

Aplikasi ini memberikan imbalan berupa "Sweatcoins" setiap kali pengguna berjalan atau berlari. Koin tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah atau uang tunai melalui PayPal. Semakin banyak langkah yang diambil, semakin banyak Sweatcoin yang terkumpul.

Cara Mendapatkan Uang:

• Setiap 1.000 langkah mendapatkan sekitar 0,95 Sweatcoin.

• Sweatcoin dapat ditukar dengan berbagai produk atau uang tunai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/622/3129544/uang_rupiah-T70n_large.jpg
5 Mata Uang Terendah di ASEAN, Indonesia Masuk Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125475/penukaran_uang_di_atm-VW79_large.jpeg
Daftar ATM Pecahan Rp20.000 di Jakarta hingga Papua, Cek Lokasinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement