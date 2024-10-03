Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari Tanpa Ribet

Muhammad Raihan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:49 WIB
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
JAKARTA – Cara klaim saldo DANA gratis Rp200.000 setiap hari tanpa ribet. Berbagai layanan e-wallet, seperti DANA, semakin populer di Indonesia pada era digital saat ini.

Tidak mengherankan bahwa sejumlah besar pengguna aktif mencari cara untuk mendapatkan saldo gratis setiap hari. Klaim saldo DANA gratis sebesar Rp200.000 dengan mudah adalah salah satu yang paling populer.

Untuk menghilangkan rasa penasaran, berikut tiga cara untuk mendapatkan saldo DANA gratis, Kamis (3/10/2024).

1. Promo Resmi dari DANA

Sebelum kita lanjutkan, anda harus tahu bahwa DANA secara berkala menawarkan banyak promosi yang menarik. Namun, sebagian besar promosi berfokus pada diskon atau cashback setelah transaksi atau ketika menggunakan layanan merchant tertentu daripada memberikan saldo gratis setiap hari.

Bagaimana cara memanfaatkan promo resmi DANA?

- Pantau bagian promo: Pada aplikasi DANA, selalu periksa bagian promo untuk menemukan penawaran terbaru.

1 2
