HOME FINANCE SMART MONEY

4 Aplikasi Penghasil Uang Nyata Cuma Modal Nonton Iklan

Muhammad Raihan , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |21:21 WIB
4 Aplikasi Penghasil Uang Nyata Cuma Modal Nonton Iklan
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA – 4 Aplikasi penghasil uang nyata cuma modal nonton iklan. Mendapatkan uang secara online menjadi semakin mudah di era komputer dan internet saat ini, bahkan dengan hanya menonton iklan.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa ada juga beberapa APK penipu hanya mencuri data pengguna atau meminta uang sebagai deposit pada awalnya. Berikut adalah empat aplikasi yang dapat anda coba serta dipercaya untuk menghasilkan uang nyata hanya dengan menonton iklan:

1. Swagbucks

Salah satu aplikasi yang paling populer adalah Swagbucks, yang memungkinkan pengguna membayar untuk menonton video, termasuk iklan. Anda dapat memperoleh poin, yang disebut Swagbucks atau SB, yang dapat ditukar dengan uang tunai melalui PayPal atau gift card dari banyak toko terkenal, seperti Amazon, Walmart, dan lainnya.

- Keunggulan: Banyak pilihan aktivitas selain menonton iklan, seperti mengisi survei dan berbelanja online.

- Cara Pembayaran: PayPal, Gift Cards.

- Minimal Penarikan: 300 SB (sekitar USD3).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
