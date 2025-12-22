Mau Tambah Penghasilan? Coba Cara-Cara Online Ini

JAKARTA – Di era digitalisasi, penghasilan tambahan bisa didapat dari beragam cara. Bahkan, banyak yang tanpa modal sudah bisa memperoleh uang tambahan.

Misalnya melalui aplikasi Givvypeluang penghasilan tambahan dengan berinteraksi di platform, seperti mengunggah foto, Social. Di sini, terdapat menyukai postingan teman, dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Penghasilan ini bisa dicairkan langsung ke saldo DANA dengan mudah.

Kemudian, Baca Plus memungkinkan pengguna mendapatkan uang hanya dengan membaca artikel. Setiap kali menyelesaikan bacaan, pengguna akan menerima poin yang dapat dicairkan ke saldo DANA, PayPal, atau pulsa setelah mencapai jumlah tertentu.

Selain itu, menjadi bagian dari program afiliasi platform e-commerce adalah cara lain untuk memperoleh penghasilan. Pengguna bisa mendapatkan komisi setiap kali produk terjual melalui link afiliasi mereka. Pendapatan ini bisa mencapai jutaan rupiah per bulan, tergantung pada jumlah penjualan.

Aplikasi survei online MetroOpinion memungkinkan pengguna memperoleh penghasilan tambahan dengan memberikan opini. Pengguna bisa mendapatkan hingga Rp56.400 untuk setiap survei yang diselesaikan. Saldo ini dapat ditarik ke dompet digital setelah mencapai jumlah tertentu.

Baca Selengkapnya: Cara Tambah Penghasilan Tanpa Modal, Cuma Baca, Klik dan Main Aplikasi

(Feby Novalius)