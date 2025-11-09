Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |16:05 WIB
5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee
5 cara mudah dan aman dapat uang dari Shopee. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 cara mudah dan aman dapat uang dari Shopee. Tentu banyak peluang baru yang bisa dilakukan supaya mendapat pemasukan tambahan dari Shopee.

Kemajuan teknologi dalam industri digital menjadikan sosial media sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Dari awalnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk komunikasi, saat ini berkembang melahirkan fungsi-fungsi baru.

Sosial media kini menjadi sarana multi-fungsi, baik dalam menjalin relasi, mencari hiburan, hingga cara baru dalam berbisnis atau menghasilkan keuntungan ekonomi. Kemudahan yang dihadirkan banyak dimanfaatkan, salah satunya dengan berbagi review atau promosi produk melalui tren pemasaran afiliasi.

Oleh karena itu, berikut 5 cara mudah dan aman dapat uang dari Shopee:

1. Shopee Affiliate Program

Shopee Affiliate Program merupakan inisiatif yang telah diperkenalkan sejak akhir 2019. Masyarakat bisa ikut, baik itu para pengguna, penjual, ataupun mitra brand di Shopee.

Jadi, ini sebagai wadah saling berkesinambungan untuk seluruh ekosistem Shopee maupun konten kreator, untuk saling mendukung hingga dapat memberi keuntungan tambahan bagi satu sama lain dan membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup lebih banyak orang.

Sepanjang Shopee Affiliate Program berjalan, antusiasme yang luar biasa pun sangat terlihat, di mana sepanjang tahun 2022, program ini mengalami peningkatan jumlah affiliate lebih dari dua kali lipat dan peningkatan jumlah transaksi hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Shopee Video

Menjadi content creator di Shopee Video Creator ternyata menghasilkan uang tambahan, apalagi diikuti banyak orang.

Shopee Video menjadi salah satu platform yang paling banyak memberikan keuntungan dan dukungan bagi content creator.

Tidak hanya komisi, semakin banyak brand yang mengajak kerja sama untuk review produk di Shopee Video, lengkap dengan menautkan link keranjang oranye yang sangat memudahkan pembeli untuk check out.

3. Jadi Penjual

Selain bisa menjadi pembeli, akun Shopee yang sudah dibuat bisa digunakan untuk menjadi penjual.

Untuk berjualan di Shopee, kamu harus membuka toko terlebih dahulu. Pastikan kamu sudah punya konsep berjualan serta produk-produk yang hendak dijual.

 

