Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |17:11 WIB
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital (Foto: Dinar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan UMKM ditargetkan bisa meningkat dengan adanya ekosistem digital. Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, dengan adanya Kampus UMKM Shopee Kelas Online merupakan upaya konkret dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan pelaku UMKM. 

Dengan demikian, UMKM mampu mengembangkan skala usahanya dan meningkatkan kompetensi UMKM agar dapat naik kelas di berbagai wilayah Indonesia. 

“Saya ucapkan selamat kepada Shopee atas terselenggaranya peluncuran Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun sebagai upaya pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM," kata Temmy di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Program ini memiliki peran penting dalam memperkuat keterampilan digital UMKM. Menurut data Kementerian UMKM, sebanyak 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat pelatihan dari Kampus UMKM Shopee. 

“Semoga jangkauan ini dapat terus bertambah dan semakin menjangkau UMKM di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Temmy, arah kebijakan pemerintah tidak untuk menambah jumlah pelaku usaha mikro. Pemerintah berfokus untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas menjadi usaha kecil melalui ekosistem yang lebih inklusif dan produktif. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus memperluas akses UMKM dalam mengakses pasar digital yang produktif dan berkelanjutan.

Transformasi digital menjadi kunci utama bagi pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital. Kementerian UMKM mencatat, dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, sekitar 25 juta UMKM telah on boarding ke e-commerce.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/11/3090460/cici_melda_berhasil_raih_komisi_ratusan_juta_di_shopee-zIdw_large.jpg
Review Mainan Si Kecil, Cici Melda Sukses Cuan Ratusan Juta di Shopee Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/11/3089687/digital_payment-6FEd_large.jpg
5 Langkah Perlindungan Data Pribadi saat Bertransaksi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184156//airlangga-tANE_large.jpg
Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6 Persen, Penarikan Tanpa Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184130//bri_prabu_expo_2025-Rvif_large.jpeg
BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184116//pasar_senen-aeco_large.jpg
Rebranding Pasar Senen, 1.300 Brand Lokal Gantikan Barang-Barang Bekas Impor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement