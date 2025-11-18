Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital

JAKARTA - Penjualan UMKM ditargetkan bisa meningkat dengan adanya ekosistem digital. Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, dengan adanya Kampus UMKM Shopee Kelas Online merupakan upaya konkret dalam menyediakan pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan pelaku UMKM.

Dengan demikian, UMKM mampu mengembangkan skala usahanya dan meningkatkan kompetensi UMKM agar dapat naik kelas di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya ucapkan selamat kepada Shopee atas terselenggaranya peluncuran Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun sebagai upaya pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM," kata Temmy di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Program ini memiliki peran penting dalam memperkuat keterampilan digital UMKM. Menurut data Kementerian UMKM, sebanyak 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia telah merasakan manfaat pelatihan dari Kampus UMKM Shopee.

“Semoga jangkauan ini dapat terus bertambah dan semakin menjangkau UMKM di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Temmy, arah kebijakan pemerintah tidak untuk menambah jumlah pelaku usaha mikro. Pemerintah berfokus untuk mendorong pelaku usaha mikro agar naik kelas menjadi usaha kecil melalui ekosistem yang lebih inklusif dan produktif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian UMKM berkomitmen untuk terus memperluas akses UMKM dalam mengakses pasar digital yang produktif dan berkelanjutan.

Transformasi digital menjadi kunci utama bagi pertumbuhan UMKM di era ekonomi digital. Kementerian UMKM mencatat, dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, sekitar 25 juta UMKM telah on boarding ke e-commerce.