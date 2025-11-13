Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng RCTI+, Shopee: Ini Panggung bagi Brand Lokal dan UMKM untuk Penjualan Digital

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |19:45 WIB
Gandeng RCTI+, Shopee: Ini Panggung bagi Brand Lokal dan UMKM untuk Penjualan Digital
Shopee Indonesia berkolaborasi dengan RCTI+ (Foto: Okezone.com/IMG/AZIZ INDRA)
A
A
A

JAKARTA - Shopee Indonesia berkolaborasi dengan RCTI+ untuk memberikan pengalaman menonton sekaligus berbelanja langsung dalam satu aplikasi. Inisiatif ini tidak hanya menjadi terobosan di bidang teknologi, tetapi juga membuka peluang besar bagi brand lokal dan pelaku UMKM untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, Adi Rahardja, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya terhadap kolaborasi tersebut. Ia menilai integrasi antara hiburan dan belanja dalam satu aplikasi menjadi langkah besar dalam memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

“Saya sangat bangga dan sangat mengapresiasi semua inovasi untuk mengintegrasikan berbagai konten dan aktivitas belanja dalam satu aplikasi. Kami melihat fitur ini tidak hanya sebagai teknologi yang baru, tapi juga menjadi panggung bagi brand lokal dan juga UMKM untuk mendukung penjualan digital yang lebih luas lagi,” kata Adi di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Adi mengatakan perilaku konsumen saat ini telah berubah ke arah digital. Masyarakat kini tidak hanya ingin berbelanja, tetapi juga mencari pengalaman yang menghibur dan relevan dengan minat mereka.

“Menurut saya, perilaku belanja saat ini sudah mulai mencari hal yang lebih interaktif dan juga lebih relevan. Di sini kita ingin menggabungkan kekuatan antara hiburan dan juga belanja dalam satu platform. Jadi, kami percaya kolaborasi ini menjadi salah satu kunci jawaban untuk menghadirkan pengalaman berbeda,” ujarnya.

Kolaborasi ini membuat seluruh proses belanja secara online bisa dilakukan langsung di aplikasi RCTI+. Adi mengatakan Shopee dan RCTI+ terus berkomitmen memastikan pengalaman pengguna agar tetap nyaman, mudah, dan seamless.

“Seluruh prosesnya, dari mulai menonton hingga check out, bisa dilakukan dalam aplikasi RCTI+ tanpa keluar dari aplikasi tersebut. Kami juga, bersama RCTI+, selalu memastikan bahwa proses tersebut user experience-nya selalu seamless, mudah, dan nyaman. Jadi, semua pengguna nggak usah repot lagi,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2

