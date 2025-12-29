Diskon Rame Rame ShopeeFood Tumbuhkan Penjualan Merchant Lokal dan UMKM

JAKARTA - Di sepanjang tahun 2025, ShopeeFood menghadirkan kampanye dengan penawaran menarik bagi Merchant maupun Pembeli melalui berbagai inovasi yang dikembangkan, salah satunya melalui kampanye Diskon Rame Rame yang didukung fitur Group Order.

Melalui kampanye ini, ShopeeFood mencatatkan pertumbuhan penjualan yang konsisten, khususnya bagi Merchant lokal dan UMKM, hingga lebih dari 3,5x lipat sepanjang tahun 2025.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan, menyampaikan antusiasmenya terhadap pertumbuhan Merchant lokal dan UMKM melalui ShopeeFood Diskon Rame Rame.

“Kampanye ShopeeFood Diskon Rame Rame melalui fitur Group Order, menjadi salah satu bentuk komitmen kami untuk menghadirkan layanan terbaik bagi seluruh Pengguna ShopeeFood, termasuk Merchant dalam ekosistem kami," ucapnya.

"Kami juga melihat antusiasme yang besar dari para Pembeli yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan penjualan, khususnya bagi Merchant lokal dan UMKM yang tergabung dalam kampanye ini dengan pertumbuhan penjualan hingga lebih dari 3,5x lipat sejak awal diluncurkan,” kata Rizkyandi.

Pada November lalu, ShopeeFood juga turut berkolaborasi dengan kreator konten kuliner Serly (@onebitebigbite) untuk memperluas jangkauan Diskon Rame Rame melalui konten video digital dan jingle yang menarik, sehingga kampanye ini semakin mudah dikenal dan dinikmati oleh masyarakat luas.