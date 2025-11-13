Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Valencia Tanoesoedibjo Sebut Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Dorong Ekosistem Digital

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |19:34 WIB
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Dorong Ekosistem Digital
Kolaborasi RCTI+ dengan Shopee memungkinkan pengguna berbelanja tanpa perlu berpindah aplikasi. (Foto: Okezone.com/AZIZ INDRA)
A
A
A

JAKARTA - CEO RCTI+ Valencia Tanoesoedibjo optimistis kolaborasi dengan Shopee memungkinkan pengguna berbelanja tanpa perlu berpindah aplikasi, sekaligus memperkuat posisi RCTI+ sebagai platform hiburan digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna modern.

Valencia mengatakan, kerja sama ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri media digital di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar langkah strategis, tetapi juga wujud transformasi RCTI+ menuju ekosistem digital yang lebih terintegrasi.

“Besar sekali potensinya, gitu. Sekarang kita juga jadi open to brands untuk berkolaborasi dan pastinya it opens a new revenue stream dan panggung baru,” kata Valencia di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, kemajuan teknologi mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbelanja. Perkembangan smartphone yang semakin multifungsi membuat masyarakat kini menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam segala hal, termasuk saat menonton konten digital.

“Sekarang handphone itu bisa melakukan a lot of different features, a lot of different functions, gitu. Jadi orang sekarang memang suka kemudahan, multifunction, multitasking, ini sih akan memberikan suatu kemudahan dalam hidup, gitu. Bahkan intinya, ke depannya apa pun yang ditonton bisa jadi inspirasi dan bisa menjadi praktik juga, gitu sih,” ujar Valencia.

Fitur belanja di RCTI+ ini tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi pengguna, tetapi juga membuka peluang besar bagi brand untuk terhubung lebih dekat dengan audiensnya. Melalui teknologi dan kecerdasan buatan (AI), RCTI+ berupaya menghadirkan pengalaman yang lebih personal, relevan, dan seamless bagi pengguna maupun mitra bisnis.

 

Telusuri berita finance lainnya
