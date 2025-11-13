Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara UMKM Naik Kelas hingga Jadi Pelaku Usaha Bersertifikat Nasional

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |11:49 WIB
Cara UMKM Naik Kelas hingga Jadi Pelaku Usaha Bersertifikat Nasional
UMKM Naik Kelas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Cirebon ditempa secara intensif untuk naik kelas hingga menjadi pelaku usaha bersertifikat nasional melalui program pelatihan dan sertifikasi BNSP Keamanan Pangan Nasional.

Para peserta juga dibekali materi pengembangan bisnis digital, mulai dari strategi pemasaran online, branding produk lokal, hingga cara memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

"Kami jadi tahu bagaimana cara menjaga kebersihan produk dan juga strategi memasarkan produk secara online,” ujar salah satu peserta pelatihan, Rina, pelaku usaha kue kering dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/11/2025). 

Sementara itu, General Manager Patra Cirebon Hotel dan Convention I Gusti Made Juniarta menyatakan mendukung penguatan kapasitas pelaku UMKM di daerah.

“Kami berharap kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan, mutu, dan keberlanjutan dalam proses produksi. Ke depan, kami ingin semakin banyak pelaku UMKM tumbuh menjadi pengusaha sukses yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
