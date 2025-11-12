Advertisement
HOME FINANCE

10 UMKM Terbaik HRN 2025: Bukti Produk Lokal Siap Bersaing di Etalase Global

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:59 WIB
10 UMKM Terbaik HRN 2025: Bukti Produk Lokal Siap Bersaing di Etalase Global
Pemberian penghargaan kepada UMKM Terbaik Road to HRN 2025. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Puncak perayaan Hari Ritel Nasional (HRN) 2025 yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berlangsung meriah di Balai Sudirman, Jakarta.

Mengusung tema besar “Kebangkitan Ritel: Bertumbuh Bersama UMKM, Bergerak ke Pasar Global,” acara ini menandai momentum penting bagi pelaku ritel dan UMKM untuk memperkuat kolaborasi, berinovasi, dan meningkatkan daya saing menuju pasar internasional.

Salah satunya adalah dengan diberikannya award UMKM Terbaik Road to HRN 2025 dari Aprindo kepada 10 UMKM dari berbagai daerah. Mereka ditetapkan sebagai pelaku usaha inspiratif yang berhasil menunjukkan keunggulan produk, inovasi, dan daya saing pasar.

Daftar UMKM terbaik tersebut adalah Chef Banana – Inovasi olahan pisang berkonsep zero waste, Japing – basreng ikan tuna berkualitas ekspor, Dapoer Mama Aziz – Olahan tradisional khas nusantara, Bellasari – produsen snack dan kue modern inovatif, serta H’ZhaZu – Produsen keciput wijen sehat dan bersertifikasi.

Adapun UMKM lainnya, yakni Tantamara/Titan88 – Pionir roti bagelen multi-varian rasa, Ngekrez Food Indonesia – Olahan ayam dengan prinsip higienis, Serella Food – Inovator crispy brownies dan sereal bar sehat, Kukuru (Rese Corner) – Pelaku ekspor makanan khas nusantara dan terakhir Si Cemplon – Produsen camilan kentang zero waste dan berkelanjutan.

