HOME FINANCE

5 Rekomendasi Aplikasi Crypto Favorit Investor Pemula

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |16:26 WIB
5 Rekomendasi Aplikasi Crypto Favorit Investor Pemula
Ilustrasi aplikasi crypto. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan cryptocurrency di Indonesia setiap hari terus berkembang. Bahkan saat ini crypto telah menjadi instrument investasi yang popular pada generasi muda. Meski mengandung resiko yang tinggi crypto juga bisa mendatangkan keuntungan yang besar.

Untuk mendukung mendapatkan keuntungan dalam trading atau investasi crypto tentunya dipengaruhi oleh aplikasi crypto yang dipilih. Banyaknya aplikasi exchange crypto sekarang ini tentunya membuat banyak investor pemula bingung memilih aplikasi terbaik.

Dilansir dari berbagai sumber maka direkomendasikan 5 aplikasi crypto favorit yang banyak digunakan di Indonesia. Berikut aplikasi yang bisa kamu pilih untuk melakukan trading atau investasi aset crypto, diantaranya adalah:

1. Pintu

Pintu merupakan aplikasi trading dan investasi crypto terbaik yang berada dibawah bendera PT Pintu Kemana Saja, sebuah perusahaan startup asal Indonesia yang bergerak di sektor industri crypto dan blockchain yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Aplikasi pintu saat ini menjadi salah satu aplikasi crypto terfavorit untuk investor pemula, karena menyediakan layanan penyimpanan aset crypto menggunakan kustodian, sehingga pengguna dapat menyimpan, mengirim dan menerima mata uang crypto dalam lingkungan yang aman dan terjamin.

Pintu berdiri sejak April 2020, dan mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Terutama mereka yang tertarik dengan trading crypto. Jika kamu ingin bergabung maka kamu cukup mengunduh terlebih dahulu di Google Play Store atau App Store.

Kemudian kamu bisa melakukan aktivitas crypto seperti membeli, menyimpan, mengirim, berinvestasi, dan menjual berbagai aset crypto. Beberapa aset crypto yang tersedia di aplikasi Pintu antara lain Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), dan banyak lagi.

Fitur Unggulan Aplikasi Pintu

Setiap aplikasi crypto tentunya menawarkan banyak fitur. Tapi fitur apa sajakah yang ditawarkan Pintu? Pintu memiliki beberapa fitur yang dapat membantu pengguna dalam melakukan transaksi bahkan menjadi unggulan dibandingkan dengan aplikasi serupa. Beberapa fitur yang diberikan aplikasi Pintu antara lain:

A. Fitur Earn

Dengan menggunakan fitur Earn maka kamu tidak perlu khawatir kehilangan aset crypto kamu. Dengan menggunakan fitur Pintu Earn maka bisa memberikanmu keuntungan yang nyata. Terdapat beberapa fitur dalam Pintu earn yang bisa kamu nikmati, diantaranya adalah:

Flexi Earn

