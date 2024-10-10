10 Aplikasi Penghasil Uang Rp20 Ribu Sehari

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang Rp20 ribu sehari dapat menambah penghasilan Anda, seperti dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa aplikasi ini mudah untuk diakses dan Anda tidak perlu menguras tenaga untuk mendapatkan uangnya. Pengguna hanya perlu menyelesaikan berbagai tugas seperti bermain game, menonton video, hingga mengisi survei.

Berikut adalah 10 daftar aplikasi penghasil uang Rp20 ribu dalam sehari:

1. Hago

Aplikasi Hago menawarkan beberapa game populer seperti adu domba, ludo, werewolf, dan lempar pisau dapat menjadi salah satu pilihan yang dapat menghasilkan uang hingga Rp20 ribu setiap hari.

Caranya, pengguna hanya perlu memenangkan banyak pertandingan untuk mendapatkan uang dari Hago. Pengguna harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin dengan bermain game yang tersedia. Kemudian poin yang telah dikumpulkan dapat ditukar dengan koin yang lebih banyak.

2. BuzzBreak

BuzzBreak adalah aplikasi berita yang memberi pengguna poin setiap kali mereka membaca berita. Pengguna dapat mengumpulkan poin dengan membaca berita, mengisi survei, bermain game atau mengundang teman. Point tersebut dapat ditukarkan dengan uang tunai atau saldo e-wallet.

Selain membaca berita, pengguna juga dapat mengikuti survei, bermain game, menonton video dan mengajak teman untuk bergabung di BuzzBreak.

3. Snack Video

Snack Video adalah aplikasi yang sangat disarankan untuk menghasilkan uang hanya dengan membuat dan mennton video, pengguna dapat memperoleh hingga Rp20 ribu rupiah setiap hari. Pengguna mendapatkan koin yang kemudian dapat ditukar dengan uang tunai, pulsa atau saldo e-wallet.

4. Candy Kaboom

Candy Kaboom adalah game di mana pemain harus mencocokkan blok dalam satu baris untuk menghancurkannya. Semakin banyak blok yang dicocokkan, maka semakin banyak hadiah yang diberikan.

Aplikasi ini relatif aman karena tidak membutuhkan setoran awal. Meskipun beberapa pemain mengatakan bahwa Candy Kaboom menampilkan iklan selam permainan, namun aplikasi ini telah terbukti dapat menghasilkan uang bagi penggunanya.

5. Taloka

Taloka adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas-tugas sederhana seperti menganalisis dan mengevaluasi konten. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mendapatkan pembayaran dari Toloka setelah mereka menyelesaikan tugas. Semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan, maka semakin banyak uang yang diterima.

6. Rupiah Plus

Rupiah Plus menawarkan layanan pinjaman di mana pengguna menerima voucher sebagai imbalan untuk mengajukan pinjaman dengan nilai mulai dari Rp600 ribu hingga Rp8 juta. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat memperoleh kupon sebagai uang tunai dengan mengikuti program loyalitas, mengisi survei atau menonton video.