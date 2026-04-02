HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indonesia Crypto Exchange (ICEx) Resmi Diluncurkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |22:33 WIB
Indonesia Crypto Exchange (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia Crypto Exchange (ICEx) resmi meluncurkan platform infrastruktur aset kripto berstandar institusional pada Kamis (2/4/2026). 

Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah penting memperkuat posisi Indonesia di dalam ekosistem aset keuangan digital global.

ICEx mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelenggara bursa aset keuangan digital dan aset kripto melalui Surat Keputusan Nomor KEP-2/D.07/2026 pada 5 Januari 2026.

Infrastruktur milik ICEx pun sudah lengkap dengan diperolehnya perizinan bagi Intemational Crypto Custodian (ICC) melalui Surat Keputusan Nomor KEP-11/D 07/2026, dan Crypto Asset Clearing international (CACI) melalui Surat Keputusan Nomor KEP-12/0.07/2026. 

Akan hal itu, ICEx Group telah berizin dan siap beroperasi dalam satu kerangka regulasi terpadu sebagai bagian dari Self-Regulatory Organization (SRO). 

Dalam operasionalnya, ICEx Group akan menggandeng 11 anggota resmi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD), yaitu Triv, Tokocrypto, Indodax, Ajaib Kripto, Reku, Upbit indonesia, Nanovest, FLOQ, OSL Indonesia, Samuel Kripto Indonesia, dan Mobee Indonesia.

CEO ICEx Group, Kai Pang menyatakan bahwa ICEx dibangun dengan pendekatan yang berangkat dari kekuatan pasar domestik indonesia. Menurutnya, ICEx diluncurkan bersama 11 PAKD dengan dukungan modal sebesar USD70 juta. 

"Kami sempat mendiskusikan berbagai opsi penamaan, namun pada akhirnya kami. memilih untuk menegaskan asal dan kekuatan yang kami miliki, yaitu Indonesia Saat ini, Indonesia sedang membangun infrastruktur perdagangan aset kripto berstandar global, dan kami ingin. mewujudkannya secara langsung," kata Kai Kamis (2/4/2026).

 

Aplikasi Penghasil Saldo Gratis hingga Rp400.000
Cara Mendapatkan Uang Rp50 Ribu per Hari dari Aplikasi Penghasil Uang
10 Aplikasi Penghasil Uang Rp20 Ribu Sehari
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp100.000 Lewat Aplikasi Penghasil Uang Snack Video
5 Aplikasi Penghasil Uang yang Paling Banyak Dicari di 2024
5 Rekomendasi Aplikasi Crypto Favorit Investor Pemula
