HOME FINANCE HOT ISSUE

Aplikasi Penghasil Saldo Gratis hingga Rp400.000

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |08:03 WIB
Aplikasi Penghasil Saldo Gratis hingga Rp400.000
Aplikasi Cuan Bisa Hasilkan Rp400.000. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Dapat Rp410.000 modal dari game, ini aplikasinya. Salah satu game yang digemari oleh warganeg saat ini yaitu Furry Football Frenzy.

Pasalnya, Furry Football Frenzy ini bisa memberikan saldo gratis untuk penggunananya dalam saldo yang lumayan besar.

Pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan hanya dari bermain game. Proses pencairan saldo di game ini juga bukan hal yang sulit. Pengguna hanya perlu menyiapkan akun PayPal atau akun di aplikasi DANA.

Ini cara menghasilkan saldo Rp410 ribu modal dari game. Simak langkah-langkah yang dirangkum oleh Okezone, Minggu (17/11/2024).

Unduh Aplikasi Furry Football Frenzy di AppStore atau PlayStore

Buka Aplikasi

Klik Mulai

Biarkan Game Berjalan Otomatis

Koin Akan Bertambah Secara Otomatis

Penarikan melalui PayPal atau Binance biasanya memerlukan waktu yang sedikit lebih lama, yaitu sekitar satu hingga dua hari kerja.

