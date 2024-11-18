JAKARTA - Dapat Rp410.000 modal dari game, ini aplikasinya. Salah satu game yang digemari oleh warganeg saat ini yaitu Furry Football Frenzy.
Pasalnya, Furry Football Frenzy ini bisa memberikan saldo gratis untuk penggunananya dalam saldo yang lumayan besar.
Pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan hanya dari bermain game. Proses pencairan saldo di game ini juga bukan hal yang sulit. Pengguna hanya perlu menyiapkan akun PayPal atau akun di aplikasi DANA.
Ini cara menghasilkan saldo Rp410 ribu modal dari game. Simak langkah-langkah yang dirangkum oleh Okezone, Minggu (17/11/2024).
Unduh Aplikasi Furry Football Frenzy di AppStore atau PlayStore
Buka Aplikasi
Klik Mulai
Biarkan Game Berjalan Otomatis
Koin Akan Bertambah Secara Otomatis
Penarikan melalui PayPal atau Binance biasanya memerlukan waktu yang sedikit lebih lama, yaitu sekitar satu hingga dua hari kerja.