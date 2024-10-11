Cara Mendapatkan Uang Rp50 Ribu per Hari dari Aplikasi Penghasil Uang

JAKARTA - Cara mendapatkan uang 50 ribu perhari dari aplikasi penghasil uang. Aplikasi ini menawarkan pendapatan tambahan hingga Rp50 ribu kepada penggunanya setelah mengerjakan beberapa tugas.

Setiap aplikasi memiliki tugas dan misi yang berbeda untuk dikerjakan. Poin didapatkan setiap pengguna selesai mengerjakan tugas tersebut.

Simak cara mendapatkan uang 50 ribu perhari dari aplikasi penghasil uang berikut ini:

ClipClaps

Aplikasi ini memberikan beberapa tugas seperti menonton video, bermain game, mengundang teman, hingga menyelesaikan tugas harian. Pengerjaan tugas di dalam aplikasi ini berdurasi sekitar 1-2 jam per hari tergantung dari konten video yang ditonton.

Pendapatan per hari yang bisa didapat oleh pengguna berkisar Rp50 - Rp100 ribu per harinya. Pencairan uang dapat dicairkan melalui e-wallet paypal, dana, dan ovo. Dana bisa dicairkan jika sudah mencapai dana minimum sebesar Rp150 ribu.

Google Opinion Rewards

Aplikasi satu ini khusus memberikan pendapatan kepada penggunanya setelah mengisi survei. Survei yang diberikan berupa komentar dan tanggapan yang dapat dikerjakan dalam waktu 5-10 menit per survei.

Pendapatan per hari yang bisa didapat oleh pengguna berkisar Rp10 - Rp50 ribu per harinya. Pencairan uang dapat dicairkan melalui e-wallet Google Play Credit, PayPal. Dana bisa dicairkan jika sudah mencapai dana minimum sebesar Rp100 ribu.

Cashzine

Cashzine merupakan aplikasi yang sejenis seperti BuzzBreak. Aplikasi ini menyediakan bacaan seperti berita populer, dan artikel menarik untuk dibaca oleh pengguna untuk mengumpulkan saldo yang dapat dicairkan. Cashzine juga memberikan tugas harian yang dapat memberikan saldo tambahan kepada pengguna. Durasi pengerjaan tugas harian ini memakan waktu berkisar 1-2 jam per harinya.

Pendapatan per hari yang bisa didapat oleh pengguna berkisar Rp50 - Rp100 ribu per harinya. Pencairan uang dapat dicairkan melalui e-wallet PayPal atau transfer bank. Dana bisa dicairkan jika sudah mencapai dana minimum sebesar Rp100 ribu.

Fizzo Novel

Aplikasi Fizzo Novel juga memberikan tugas berupa bacaan namun berupa Novel. Selain bacaan, pengguna juga dapat mengumpulkan saldo dengan menyelesaikan tugas harian dan mengundang teman. Durasi pengerjaan tugas harian ini memakan waktu berkisar 1-3 jam per harinya.