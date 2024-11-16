Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Investasi Kripto Terlengkap di Indonesia

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |09:10 WIB
5 Aplikasi Investasi Kripto Terlengkap di Indonesia
5 aplikasi investasi kripto terlengkap di Indonesia (Foto: Freepick)
A
A
A

JAKARTA - Kripto menjadi salah satu primadona pilihan untuk trading dan investasi. Bagaimana tidak, jika kita hanya berinvestasi pada Bitcoin saja sejak awal tahun, aset ini berhasil memberi return >58% bagi investor.

Belum lagi jika investasi tersebut dilakukan pada aset kripto alternatif (altcoin) yang berpotensi memberi return hingga ribuan persen. Seiring dengan semakin banyaknya minat terhadap aset digital ini, memilih aplikasi trading kripto yang tepat menjadi sangat penting.

Saat memilih, pastikan kamu tidak hanya memperhatikan jumlah aset yang tersedia, tetapi juga fitur-fitur yang mumpuni serta lisensi resmi yang dimiliki aplikasi tersebut. Aplikasi berlisensi memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi, sehingga kamu dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.

Melansir dari beberapa sumber, berikut adalah 5 aplikasi trading kripto terlengkap di Indonesia yang bisa kamu pertimbangkan:

1. Pluang

Dengan lebih dari 1000+ aset, termasuk 350+ koin kripto, saham AS, ETF, reksa dana, dan emas, Pluang menyediakan variasi aset yang sangat luas, cocok bagi investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka.

2. Pintu

Pintu merupakan aplikasi yang fokus pada kemudahan penggunaan, khususnya untuk investor pemula di dunia kripto.

3. Indodax

Sebagai salah satu platform kripto terbesar dan tertua di Indonesia, Indodax menawarkan lebih dari 410+ koin kripto dengan volume perdagangan harian yang tinggi.

Halaman:
1 2
