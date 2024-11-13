Advertisement
SMART MONEY

Tren Kenaikan Harga Kripto, Bitcoin Bakal Tembus Rp3 Miliar?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:16 WIB
Tren Kenaikan Harga Kripto, Bitcoin Bakal Tembus Rp3 Miliar?
Harga Bitcoin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, all-time high (ATH) dengan nilai USD89.000 atau sekitar Rp1,4 miliar per koin pada kemarin, 12 November 2024.

Menurut data dari CoinGecko, kapitalisasi pasar kripto global saat ini melonjak sebesar 6,9% dalam 24 jam terakhir, mencapai USD3,1 triliun. Reli ini tidak hanya mendorong Bitcoin, tetapi juga berimbas pada beberapa aset kripto lainnya, seperti Ethereum (ETH) yang naik 7,4% menjadi USD3.397.

Adapun beberapa aset kripto yang mengalami kenaikan di antaranya altcoin populer, seperti XRP yang mengalami kenaikan sebesar 16,4% ke harga USd0,6782, Cardano (ADA) naik sebesar 8,7% ke angka USD0,6317, dan Solana (SOL) naik 4,9% ke harga USD220,56. Selain itu, coin AI juga memiliki tren positif seperti Render (RENDER) mengalami kenaikan sebesar 24% ke angka USD7,37 dan SleeplessAI (AI) naik sebesar 10,5% di harga USD0,52.

Di sisi lain, meme coin pun mengalami kenaikan signifikan, Dogecoin (DOGE) melonjak 52,6% menjadi USD0,42 dengan kapitalisasi pasar USD62,1 miliar, SHIB naik 16,4% ke harga USD0,00002917 dan PEPE mengalami kenaikan 21,4% ke USD0,00001462.

Dengan naiknya berbagai koin membuktikan tren positif sepekan pasca kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2024 memberi dampak signifikan di kalangan pelaku pasar.

Menariknya, Standard Chartered juga memprediksi lonjakan harga Bitcoin hingga USD200.000 atau setara Rp3,1 miliar pada akhir tahun depan.

