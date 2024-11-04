Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Badan Usaha dan Hukum Diizinkan Berinvestasi Kripto di RI, Ini Aturan Mainnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |17:11 WIB
Badan Usaha dan Hukum Diizinkan Berinvestasi Kripto di RI, Ini Aturan Mainnya
Badan Usaha dan Hukum Diizinkan Investasi Kripto. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 kini membuka peluang investasi kripto untuk badan usaha dan badan hukum.

Langkah ini merupakan pijakan besar dalam industri aset digital di Indonesia, di mana peraturan yang ada memfasilitasi dan memperluas akses investasi dari yang sebelumnya individu kini mencapai korporasi.

Sehingga menciptakan peluang baru bagi pelaku industri untuk memanfaatkan kripto sebagai instrumen investasi.

Dalam peraturan terbaru Bappebti yang ditetapkan pada 16 Oktober 2024, tercantum bahwa badan usaha dan badan hukum kini diakui sebagai jenis pelanggan baru di crypto exchange. Jenis pelanggan yang disebut non-orang perseorangan ini meliputi berbagai bentuk badan usaha dan hukum termasuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) dan Koperasi.

Aturan tersebut mengamandemen peraturan sebelumnya mengenai perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.

Peraturan Bappebti tersebut juga menyebutkan bahwa akun kripto yang dibuat oleh badan usaha atau badan hukum hanya boleh digunakan untuk tujuan investasi dan tidak diperkenankan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang dan jasa. 

"Prinsip kehati-hatian ini bertujuan menjaga kondusifitas industri aset digital di Indonesia," kata Kepala Bappebti Kasan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, CEO Indodax Oscar Darmawan menyampaikan pandangannya mengenai dampak positif dari kebijakan ini terhadap industri aset digital di Tanah Air.

"Kebijakan baru Bappebti ini adalah langkah progresif yang akan semakin mendorong perkembangan industri aset kripto di Indonesia. Dengan diizinkannya badan usaha dan badan hukum untuk berinvestasi dalam aset kripto, peluang pertumbuhan dan inovasi bagi perusahaan akan semakin terbuka lebar," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa peraturan ini juga menunjukkan bagaimana Bappebti terus berkomitmen pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam industri yang berpotensi berkembang pesat.

"Dalam peraturan ini, Bappebti telah menetapkan beberapa ketentuan ketat, termasuk penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules yang terintegrasi. Kami menyambut baik langkah-langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem yang aman dan terpercaya bagi semua pelaku industri, termasuk korporasi yang kini bisa ikut serta sebagai investor," katanya.

