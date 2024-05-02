Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Crypto

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |22:01 WIB
10 Aplikasi Penghasil Crypto
10 aplikasi penghasil kripto (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 10 Aplikasi Penghasil Crypto. Pada saat ini, salah satu mata uang virtual adalah Crypto.

Crypto sendiri merupakan mata uang virtual yang telah terjamin keamanannya dengan kriptografi. Hal tersebut membuat crypto tidak dapat dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda.

Jenis cryptocurrency sendiri yang diperjualbelikan di pasar blockchain adalah bitcoin, token, litecoin dan lain sebagainya.

Berikut 10 Aplikasi Penghasil Crypto yang dapat dicoba:

1. Cointiply

Cointiply akan memberikan para penggunanya crypto secara gratis. Para pengguna hanya perlu melakukan roll coin, jika beruntung akan mendapatkan bonus sampai 500 ribu koin. Para pengguna juga bisa mendapatkan koin tambahan dengan mengerjakan tugas, isi survei, bermain game, dan menonton video. Koin yang sudah dikumpulkan kemudian dapat pengguna withdraw wallet.

2. CryptoTab

CryptoTab akan memberikan para penggunanya imbalan berupa bitcoin. Para pengguna hanya perlu memasang ekstensi CryptoTab di Chrome. Para pengguna juga dapat mengundang teman untuk mendapatkan lebih banyak bitcoin.

3. Storm Play

Aplikasi Storm Play akan memberikan para penggunanya imbalan bitcoin secara gratis. Para penggunanya hanya perlu mengikuti survei, mencoba produk baru, menonton video, dan mengerjakan tugas.

4. FreeBBC

Pada FreeBBC, para pengguna hanya perlu mengunjungi berbagai website yang tertera untuk mendapatkan token yang harus dikumpulkan. Token yang telah terkumpul tersebut dapat para pengguna tukarkan dengan saldo crypto.

5. Coinbase Earn

Pada coinbase earn, para pengguna akan diberikan imbalan crypto ketika belajar mengenai crypto di aplikasi tersebut. Coinbase Earn hanya akan meminta para penggunanya untuk membuat akun sebelum belajar crypto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181795/kripto-NEqn_large.png
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,71 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/622/3180577/kripto-NhZz_large.png
Ini Pergerakan Kripto Usai Kebijakan The Fed dan Pertemuan Trump-Xi Jinping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178730/kripto-Eu2O_large.png
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/622/3168132/kripto-JYSl_large.png
Industri Kripto Dibayangi Fenomena September Effect, Investor Harus Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement