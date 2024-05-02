10 Aplikasi Penghasil Crypto

JAKARTA - 10 Aplikasi Penghasil Crypto. Pada saat ini, salah satu mata uang virtual adalah Crypto.

Crypto sendiri merupakan mata uang virtual yang telah terjamin keamanannya dengan kriptografi. Hal tersebut membuat crypto tidak dapat dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda.

Jenis cryptocurrency sendiri yang diperjualbelikan di pasar blockchain adalah bitcoin, token, litecoin dan lain sebagainya.

Berikut 10 Aplikasi Penghasil Crypto yang dapat dicoba:

1. Cointiply

Cointiply akan memberikan para penggunanya crypto secara gratis. Para pengguna hanya perlu melakukan roll coin, jika beruntung akan mendapatkan bonus sampai 500 ribu koin. Para pengguna juga bisa mendapatkan koin tambahan dengan mengerjakan tugas, isi survei, bermain game, dan menonton video. Koin yang sudah dikumpulkan kemudian dapat pengguna withdraw wallet.

2. CryptoTab

CryptoTab akan memberikan para penggunanya imbalan berupa bitcoin. Para pengguna hanya perlu memasang ekstensi CryptoTab di Chrome. Para pengguna juga dapat mengundang teman untuk mendapatkan lebih banyak bitcoin.

3. Storm Play

Aplikasi Storm Play akan memberikan para penggunanya imbalan bitcoin secara gratis. Para penggunanya hanya perlu mengikuti survei, mencoba produk baru, menonton video, dan mengerjakan tugas.

4. FreeBBC

Pada FreeBBC, para pengguna hanya perlu mengunjungi berbagai website yang tertera untuk mendapatkan token yang harus dikumpulkan. Token yang telah terkumpul tersebut dapat para pengguna tukarkan dengan saldo crypto.

5. Coinbase Earn

Pada coinbase earn, para pengguna akan diberikan imbalan crypto ketika belajar mengenai crypto di aplikasi tersebut. Coinbase Earn hanya akan meminta para penggunanya untuk membuat akun sebelum belajar crypto.