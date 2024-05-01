4 Aplikasi Chat Penghasil Uang

JAKARTA - Aplikasi chat penghasil uang yang perlu diketahui karena bisa menambah pendapatan. Ini tentunya sangat cocok untuk pengguna gawai yang ingin pendapatan tambahan tanpa ke luar rumah.

Karena hanya membutuhkan gawai dan internet. Berikut daftar aplikasi chat penghasil uang:

1. Chilla

Chilla merupakan aplikasi komunitas sosial untuk mencari teman baru. Tidak hanya mendapat teman baru, pengguna aplikasi Chilla juga dapat menghasilkan uang hanya dengan chatting di aplikasi ini.

BACA JUGA: 8 Aplikasi Penghasil Uang Rp1 Juta dalam Sehari

Pengguna yang baru menginstal aplikasi dapat segera registrasi. Setelah registrasi, pengguna akan mendapat “diamond” yang dapat dicairkan menjadi uang. Untuk mendapat diamond tambahan, pengguna dapat menyelesaikan beberapa misi. Selain misi membalas chat, pengguna dapat mengerjakan misi lain, seperti melengkapi profil, upload foto dan lainnya.

Untuk penarikan uang, pengguna dapat menekan tombol “Withdraw” di bagian “My Profile”.

2. Voya

Menghasilkan uang di aplikasi Voya, pengguna cukup menjalin pertemanan dengan orang lain. Pengguna dapat membalas pesan yang masuk, melakukan panggilan audio dan video.

BACA JUGA: Cara Menyadap WhatsApp Tanpa Scan Barcode dan Tidak Perlu Mengunduh Aplikasi

Pengguna Voya akan mendapatkan uang dengan cara mengumpulkan koin. Koin dapat ditukar menjadi uang. Namun beberapa pengguna mengeluhkan proses yang terlalu lama.