JAKARTA - Aplikasi chat penghasil uang yang perlu diketahui karena bisa menambah pendapatan. Ini tentunya sangat cocok untuk pengguna gawai yang ingin pendapatan tambahan tanpa ke luar rumah.
Karena hanya membutuhkan gawai dan internet. Berikut daftar aplikasi chat penghasil uang:
1. Chilla
Chilla merupakan aplikasi komunitas sosial untuk mencari teman baru. Tidak hanya mendapat teman baru, pengguna aplikasi Chilla juga dapat menghasilkan uang hanya dengan chatting di aplikasi ini.
Pengguna yang baru menginstal aplikasi dapat segera registrasi. Setelah registrasi, pengguna akan mendapat “diamond” yang dapat dicairkan menjadi uang. Untuk mendapat diamond tambahan, pengguna dapat menyelesaikan beberapa misi. Selain misi membalas chat, pengguna dapat mengerjakan misi lain, seperti melengkapi profil, upload foto dan lainnya.
Untuk penarikan uang, pengguna dapat menekan tombol “Withdraw” di bagian “My Profile”.
2. Voya
Menghasilkan uang di aplikasi Voya, pengguna cukup menjalin pertemanan dengan orang lain. Pengguna dapat membalas pesan yang masuk, melakukan panggilan audio dan video.
Pengguna Voya akan mendapatkan uang dengan cara mengumpulkan koin. Koin dapat ditukar menjadi uang. Namun beberapa pengguna mengeluhkan proses yang terlalu lama.