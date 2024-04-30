Advertisement
HOT ISSUE

8 Aplikasi Penghasil Uang Rp1 Juta dalam Sehari

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |21:01 WIB
8 Aplikasi Penghasil Uang Rp1 Juta dalam Sehari
8 aplikasi penghasil uang 1 juta sehari (Foto: Okezone)
JAKARTA – 8 Aplikasi penghasil uang 1 juta dalam sehari ini sangat membantu untuk masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan atau lebih.

Di zaman modern yang serba digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas bisa dilakukan dengan mudah melalui smartphone. Mulai dari berbelanja, berobat, pesan tiket bepergian, sampai cari uang melalui aplikasi penghasil uang 1 juta dalam sehari pun bisa dilakukan.

Namun, masyarakat perlu berhati-hati dalam mencari dan memilih aplikasi penghasil uang jutaan perhari. Karena sudah banyak beredar aplikasi-aplikasi serupa yang terindikasi penipuan.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut adalah 8 aplikasi penghasil uang 1 juta dalam sehari yang menjanjikan.

1. Buzzbreak

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menemukan berita-berita terbaru dari situs berita populer di Indonesia.

Caranya menghasilkan uang dari aplikasi ini, masyarakat hanya perlu install Buzzbreak di ponsel, membaca berita, absen tiap jam dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

Yang membuat aplikasi Buzzbreak ini lebih memudahkan adalah poin yang diperoleh dari Buzzbreak akan otomatis terkonversi ke Rupiah. Jadi masyarakat bisa mengetahui pendapatan harian dari aplikasi ini.

Halaman:
1 2 3
