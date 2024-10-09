Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp250 Ribu Hari Ini

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |19:02 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp250 Ribu Hari Ini
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp250 Ribu Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp250 ribu hari ini. DANA kaget, yang merupakan salah satu fitur dari DANA yang memungkinkan untuk pengguna mendapatkan saldo hanya melalui tautan.

DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang biasa digunakan untuk melakukan transaksi online seperti belanja, membeli pulsa, ataupun transfer online.

Terdapat salah satu fitur menarik dari aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan saldo DANA gratis sebesar Rp250 ribu.

Simak cara di bawah ini. Cara klaim saldo DANA gratis Rp250 ribu hari ini, Rabu (9/10/2024).

Download aplikasi DANA

Anda harus mempunyai aplikasi DANA yang bisa diunduh melalui App Store atau Play Store terlebih dahulu.

Mendaftar akun DANA

Setelah unduh aplikasi, Anda juga harus mendaftarkan diri sebagai pengguna dan memasukkan nomor telepon terkait.

Klik Tautan DANA Kaget

Setelah akun Anda sudah terdaftar, pengguna baru bisa mempunyai akses untuk menggunakan fitur-fitur dari DANA termasuk DANA Kaget. Jika sudah menerima tautan DANA Kaget, pengguna bisa langsung klik tautan tersebut.

