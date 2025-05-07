Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

6 Aplikasi Survei Penghasil Uang Terbaru Mei 2025, Bisa Bikin Kamu Cuan Cepat

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |00:05 WIB
6 Aplikasi Survei Penghasil Uang Terbaru Mei 2025, Bisa Bikin Kamu Cuan Cepat
JAKARTA – Aplikasi survei penghasil uang terbaru Mei 2025 bisa bikin kamu cuan cepat. Salah satu yang bisa digunakan adalah Mobrog.

Aplikasi tersebut sudah dikenal di kalangan pencari penghasilan tambahan. Mobrog menawarkan berbagai survei yang cukup rutin.

Masyarakat juga bisa bergabung dengan komunitas global yang memiliki tujuan sama, yaitu memperoleh uang tambahan. Setiap survei yang diselesaikan dapat langsung dibayar ke akun PayPal.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (6/5/2025), Okezone telah merangkum aplikasi survei penghasil uang terbaru sebagai berikut:

1. InboxDollars

Selain mengisi survei, kamu juga bisa dapat uang dari menonton video, membaca email, atau bahkan bermain gim. Setiap aktivitas yang dilakukan akan dihargai dengan uang tunai, bukan sekadar poin. Kamu juga bisa langsung melihat hasil perolehanmu. Saldo yang terkumpul dapat dicairkan melalui PayPal.

2. i-Say by Ipsos

i-Say adalah aplikasi survei berbayar yang dikembangkan oleh Ipsos, salah satu perusahaan riset pasar terbesar di dunia. Di sini, kamu bisa mengisi berbagai jenis survei yang menarik dan mendapatkan poin untuk setiap survei yang kamu selesaikan. Poin tersebut bisa ditukar dengan hadiah, termasuk saldo PayPal.

3. Swagbucks

Selain mengisi survei, kamu juga bisa mendapat poin dari menonton video, belanja online, atau sekadar browsing. Poin dari Swagbucks bisa ditukar dengan gift card atau uang tunai melalui PayPal.

4. Survey Junkie

Aplikasi ini memungkinkan kamu mengumpulkan poin dengan cara seru, seperti mengisi survei atau memberikan feedback. Poin yang terkumpul bisa ditukar dengan uang tunai via PayPal.

 

1 2
