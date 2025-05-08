9 Aplikasi Pinjol Langsung Cair ke DANA Tanpa Rekening dan Legal, Mudah dan Cepat

9 Aplikasi Pinjol Langsung Cair ke DANA Tanpa Rekening dan Legal, Mudah dan Cepat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Aplikasi pinjol yang langsung cair ke DANA tanpa rekening dan legal, mudah dan cepat, kini mulai banyak dicari, terutama bagi mereka yang membutuhkan uang cepat namun belum memiliki rekening bank.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia telah menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan pinjaman online. Salah satu terobosan terbaru adalah kemampuan aplikasi pinjaman online (pinjol) yang memungkinkan pencairan dana langsung ke akun DANA tanpa perlu melalui rekening bank konvensional.

Dengan integrasi langsung ke platform DANA, pengguna dapat menikmati kemudahan pencairan dana secara instan dan aman, tanpa harus menunggu berhari-hari seperti pada umumnya.

1. Tunaiku

Aplikasi pinjol langsung cair ke DANA tanpa rekening dan legal yang pertama adalah Tunaiku. Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam pengajuan pinjaman online dengan opsi pencairan melalui DANA. Syaratnya cukup sederhana, yaitu hanya memerlukan KTP sebagai dokumen identitas.

Platform ini menyediakan limit pinjaman mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta dengan tenor yang bervariasi, mulai dari 6 hingga 30 bulan. Suku bunga yang dikenakan berkisar antara 2-5% per bulan. Sebagai platform resmi, Tunaiku telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2. Kredivo

Kredivo merupakan salah satu platform pinjaman digital yang memungkinkan pencairan dana melalui DANA tanpa memerlukan rekening bank. Keamanan dan legalitasnya terjamin karena diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengguna yang ingin mengajukan pinjaman harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti berusia 18-60 tahun, memiliki KTP, berdomisili di Indonesia, serta memiliki penghasilan minimal Rp3 juta per bulan. Proses pencairan dana pun fleksibel karena dapat dikirimkan ke berbagai e-wallet, termasuk DANA.

3. AdaKami

Dikembangkan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, AdaKami merupakan platform pinjaman online berizin OJK. Pengguna bisa meminjam dana mulai dari Rp300 ribu hingga Rp80 juta dengan bunga sekitar 3% per bulan dan biaya layanan 1,42% dari pokok pinjaman.

Tenor yang ditawarkan cukup beragam, yaitu 3, 6, dan 12 bulan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam.

4. JULO

JULO adalah salah satu penyedia pinjaman online legal berizin OJK. Pengguna dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp300 ribu hingga Rp50 juta dengan pencairan melalui DANA.

Bunga yang dikenakan relatif kompetitif, yaitu sekitar 4-9% per bulan. Selain itu, terdapat biaya administrasi sebesar 7% yang termasuk dalam total tagihan pinjaman.

5. Rupiah Cepat

Rupiah Cepat adalah platform pinjaman digital yang dikelola oleh PT Kredit Utama Fintech Indonesia dan telah terdaftar di OJK. Pengguna dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp200 ribu hingga Rp50 juta dengan tenor fleksibel antara 91-360 hari.

Proses pencairannya juga mudah, termasuk melalui DANA, sehingga cocok bagi yang membutuhkan dana cepat tanpa rekening bank.

6. Easy Cash

Easy Cash merupakan aplikasi pinjaman online berizin OJK sejak Mei 2020. Proses pengajuannya cepat, hanya membutuhkan KTP dan bukti penghasilan seperti slip gaji.

Limit pinjaman yang ditawarkan mencapai Rp50 juta dengan suku bunga maksimal 25% per tahun. Dana dapat dicairkan melalui berbagai metode, termasuk e-wallet DANA.